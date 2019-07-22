شؤون فلسطينية

بالتفاصيل.. رسالة خطية من الرئيس عباس لنظيره التونسي

بالتفاصيل.. رسالة خطية من الرئيس عباس لنظيره التونسي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سلم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس لنظيره التونسي الباجي قايد السبسي.

واستلم رسالة الرئيس الوزير المستشار الأزهر القروي الشابي، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم، والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية بوزارة التنمية الاجتماعية، أنور حمام.

وأكد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية ترى في الرئيس السبسي ضمانة للانتقال الديمقراطي، وضمانة لنصرة فلسطين في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم.

وشدد على أهمية رفع وتيرة التنسيق ما بين الجانبين الفلسطيني والتونسي، وخصوصاً أن تونس اليوم هي رئيس القمة العربية الحالية، الأمر الذي يجعلها تلعب دوراً على المستوى العربي وخصوصاً في دعم فلسطين، ووقف أي محاولات للتطبيع.

كما أكد مجدلاني أن تونس سوف تصبح في القريب عضواً في مجلس الأمن، وهذا تطور مهم على طريق تعزيز المواقف بما يخدم الحق الفلسطيني والعربي.

ومن جانبه، أكد الشابي متانة العلاقات التونسية الفلسطينية، وان فلسطين حاضرة في عقول وقلوب كل الشعب التونسي، وهي قضيتهم الأولى فعلياً، كما أكد وقوف تونس إلى جانب الحق الفلسطيني في المحافل العربية والإقليمية والدولية.

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