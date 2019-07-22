العاروري: أبناء شعبنا والمقاومين يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال بالقدس

وأضاف: "أن دعم وتصليب المقاومة وإسنادها من جميع أبناء الأمة يعدُّ عنوانا أساسيًا لكل من يحمل همَّ القدس وتحريرها، وهو ما لمسناه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أعلنت دعمًا لا محدودًا للمقاومة في مواجهة الاحتلال على أرض فلسطين".



وتابع العاروري: "ستظل مدينة القدس قبلة الأوفياء، ونبراس المجاهدين الذين كتبوا بدمائهم صفحات في تاريخها، وهي تنتظر المزيد من أبنائها ليكونوا في الخندق الأول للدفاع عنها وعن مقدساتها"، كما نقل موقع حركة (حماس) على الانترنت.



ودعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد مؤتمر عاجل عنوانه القدس وحمايتها، ووقف التطبيع مع الاحتلال، الذي فتح الباب واسعًا أمام العدوان الذي تقوم به دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القدس والذي يعدُّ جريمة دولية بهدم حي سكني كامل وتشريد سكانه.

