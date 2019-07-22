شؤون فلسطينية

العاروري: أبناء شعبنا والمقاومين يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال بالقدس

العاروري: أبناء شعبنا والمقاومين يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال بالقدس
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري: إن جريمة الاحتلال في القدس بهدم 100 منزل لعائلات فلسطينية وتشريدها، يؤكد أن "الكيان الصهيوني كيان عنصري عدواني لا يفهم إلا لغة المقاومة"، وإن أبناء شعبنا والمقاومين يعرفون طريقهم للرد على عدوان الاحتلال.

وأضاف: "أن دعم وتصليب المقاومة وإسنادها من جميع أبناء الأمة يعدُّ عنوانا أساسيًا لكل من يحمل همَّ القدس وتحريرها، وهو ما لمسناه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أعلنت دعمًا لا محدودًا للمقاومة في مواجهة الاحتلال على أرض فلسطين".

وتابع العاروري: "ستظل مدينة القدس قبلة الأوفياء، ونبراس المجاهدين الذين كتبوا بدمائهم صفحات في تاريخها، وهي تنتظر المزيد من أبنائها ليكونوا في الخندق الأول للدفاع عنها وعن مقدساتها"، كما نقل موقع حركة (حماس) على الانترنت.

ودعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد مؤتمر عاجل عنوانه القدس وحمايتها، ووقف التطبيع مع الاحتلال، الذي فتح الباب واسعًا أمام العدوان الذي تقوم به دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القدس والذي يعدُّ جريمة دولية بهدم حي سكني كامل وتشريد سكانه.

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