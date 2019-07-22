سلطات الاحتلال تفجّر بناية سكنية جديدة في حي واد الحمص بالقدس

هدم مباني في وادي الحمص

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، هدم المنازل في وادي الحمص ببلدة صور باهر في مدينة القدس.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال فجّرت بناية سكنية جديدة في حي واد الحمص بالقدس، وذلك بعد ساعات قليلة من هدم عشرات المنازل في نفس المكان بحجة البناء بدون ترخيص وبأنها تشكل خطراً على المستوطنين وعلى قوات الأمن الإسرائيلية.



وأدانت الرئاسة الفلسطينية، ورئاسة الوزراء، والمجلس الوطني، والفصائل ومؤسسات وشخصيات رسمية وشعبية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية وعربية والأمم المتحدة، جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الاثنين بحق 16 بناية تضم نحو مئة شقة سكنية في حي واد الحمص التابع لبلدة صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.



وطالبوا بوجوب تحمل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية مسؤولياتها بحق ما يجري، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.