وفاة رئيس بلدية نابلس الأسبق بسام الشكعة
رام الله - دنيا الوطن
توفي مساء اليوم الاثنين، رئيس بلدية نابلس الأسبق، بسام الشكعة.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المناضل بسام الشكعة فارق الحياة عن عمر ناهز (89 عاماً) في إحدى مستشفيات مدينة نابلس.
توفي مساء اليوم الاثنين، رئيس بلدية نابلس الأسبق، بسام الشكعة.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المناضل بسام الشكعة فارق الحياة عن عمر ناهز (89 عاماً) في إحدى مستشفيات مدينة نابلس.
وأضافت: أن جثمانه سيشيع بعد صلاة ظهر غد الثلاثاء، من المسجد الحنبلي إلى المقبرة الغربية.
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