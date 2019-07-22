وفاة رئيس بلدية نابلس الأسبق بسام الشكعة





وأضافت: أن جثمانه سيشيع بعد صلاة ظهر غد الثلاثاء، من المسجد الحنبلي إلى المقبرة الغربية.



رام الله - دنيا الوطنتوفي مساء اليوم الاثنين، رئيس بلدية نابلس الأسبق، بسام الشكعة.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المناضل بسام الشكعة فارق الحياة عن عمر ناهز (89 عاماً) في إحدى مستشفيات مدينة نابلس.