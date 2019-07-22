نقابة الأطباء تقرر تعليق جميع الإجراءات والفعاليات الاحتجاجية





ودعت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جميع الأطباء إلى الالتزام الكامل وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه.





يأتي ذلك بعدما تم توفير حماية مستدامة للمستشفيات والكوادر الطبية وعلى مدار الساعة، مشيرة إلى أنه في حال انسحاب أي قوة من أي مستشفى سيتم إخلاؤه من الأطباء بشكل فوري.

رام الله - دنيا الوطنقررت نقابة الأطباء في الضفة الغربية مساء اليوم الاثنين، تعليق جميع الإجراءات والفعاليات الاحتجاجية، التي تم الإعلان عنها في أعقاب الاعتداءات التي شهدها مستشفى ثابت ثابت في طولكرم أمس الأحد.