ليبرمان: قدّمت مقترحات لاغتيال هنية وصواريخ حماس قادرة على الوصول لمحطة الخضيرة

وأضاف: "نتنياهو يدفع الفدية وثمن الحماية لمنظمة حماس، ورغم ذلك يتم إطلاق الصواريخ على الجنوب، لا يمكن العيش تحت تهديد الصواريخ ودفع أيضا ثمن الحماية".

وتابع ليبرمان: "حماس تنتج صواريخ قادرة على الوصول إلى محطة الخضيرة للطاقة، بمعدل مرتين في اليوم، ورأيت قائمة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن إدخالها إلى قطاع غزة وقد شعرت بالفزع".