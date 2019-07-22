دولي

ليبرمان: قدّمت مقترحات لاغتيال هنية وصواريخ حماس قادرة على الوصول لمحطة الخضيرة

ليبرمان: قدّمت مقترحات لاغتيال هنية وصواريخ حماس قادرة على الوصول لمحطة الخضيرة
وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان: إنه قدّم سابقاً مقترحات لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

واستدرك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "لكن رئيس الوزراء نتنياهو منع المقترحات متذرعا بأن ذلك سيحدث تدهوراً كبيراً للوضع الأمني".

وأضاف: "نتنياهو يدفع الفدية وثمن الحماية لمنظمة حماس، ورغم ذلك يتم إطلاق الصواريخ على الجنوب، لا يمكن العيش تحت تهديد الصواريخ ودفع أيضا ثمن الحماية".

وقال وزير الجيش السابق: "بالأمس واليوم رأينا كيف قام مساعد المبعوث القطري بتمرير الأموال خلسة لمنظمة حماس، نتنياهو يدفع الثمن لمنظمة (إرهابية)، وفق زعمه.

وتابع ليبرمان: "حماس تنتج صواريخ قادرة على الوصول إلى محطة الخضيرة للطاقة، بمعدل مرتين في اليوم، ورأيت قائمة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن إدخالها إلى قطاع غزة وقد شعرت بالفزع".

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