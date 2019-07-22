وزير الخارجية البريطاني: مواصلة إيران لسلوكها سيقابله وجود عسكري ضخم

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت: إن مواصلة إيران لسلوكها سيقابله وجود عسكري بريطاني ضخم في الخليج.



وأضاف في كلمة له نقلتها وسائل إعلام مختلفة: أن بريطانيا ستسعى الآن لتشكيل قوة بحرية بقيادة أوروبية، مشيراً إلى أنه سيتم الطلب من كل السفن التي ترفع علم بريطانيا "إخطارنا بنيتها عبور مضيق هرمز لتأمينها".



وتابع وزير الخارجية البريطاني: سندافع عن حق حرية الملاحة إذا مضت إيران في سياستها الحالية، معرباً عن أمله في ألا تحدث مواجهة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وقال: "نحث إيران على الإفراج عن الناقلة وطاقمها، مشيراً إلى أن "دبلوماسيتنا تركز على تخفيف التوتر مع التزامنا بتطبيق القانون الدولي".



وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "بموجب القانون الدولي لم يكن يحق لإيران الصعود على متن الناقلة البريطانية".