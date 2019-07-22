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شؤون فلسطينية

ملادينوف يعلّق على هدم الاحتلال عشرات المنازل في صور باهر

ملادينوف يعلّق على هدم الاحتلال عشرات المنازل في صور باهر
نيكولاي ملادينوف
رام الله - دنيا الوطن
قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إنه على الرغم من الدعوات بعدم المضي قدماً في عملية الهدم، فإن تدمير المباني السكنية في صور باهر، سيؤدي إلى تشريد العديد من العائلات الفلسطينية. 

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه لا "يمكن لأي قدر من المساعدات الإنسانية تعويض معاناتهم!  يجب على إسرائيل وقف هذه السياسة".

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، قال: إن قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عشرة مبانٍ فلسطينية، تحتوي على حوالي سبعين شقة، في واد الحمص، وهو جزء من حي صور باهر في القدس الشرقية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، تماشيا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي.

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