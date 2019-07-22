عاجل

  • فرنسا: نعتبر عمليات الهدم في القدس هذه العمليات الاسرائيلية سابقة خطيرة تضر بحل الدولتين

  • فرنسا: عمليات الهدم هذه تمت لأول مرة في المناطق الخاضعة للحكم الفلسطيني

  • فرنسا تدين عمليات ھدم المباني التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي الحمص

  • فرنسا: عمليات الهدم في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي

شؤون فلسطينية

محمد نزال: من غير الممكن إدراج اللاجئ الفلسطيني بلبنان ضمن العمالة الأجنبية

محمد نزال: من غير الممكن إدراج اللاجئ الفلسطيني بلبنان ضمن العمالة الأجنبية
أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، محمد نزال إنه من غير الممكن إدراج اللاجئ الفلسطيني في لبنان ضمن العمالة الأجنبية؛ فهو "لاجئ بسبب الاحتلال الصهيوني وتهجيره، وهو لاجئ له حقوق اللاجئين".

وذكّر نزال في تصريح صحفي أن اللاجئ الفلسطيني محروم من ممارسة عشرات المهن والوظائف، ومنها وظائف المهن الحرة، وهو طبقاً لذلك غير منافس للعامل اللبناني، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي.

وميّز نزال بين العامل الفلسطيني والعامل الأجنبي الذي قد يستطيع العودة إلى بلاده، بخلاف اللاجئ الفلسطيني الذي لا يستطيع العودة إلى بلده بفعل الاحتلال.

وأضاف: أن العامل الفلسطيني أحد دعائم الاقتصاد اللبناني؛ فهو ينفق داخله في لبنان، إضافة إلى ما تنفقه الأونروا والمؤسسات الدولية في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وكذللك تحويلات الفلسطينيين المالية إلى أهلهم داخل لبنان، التي تشكّل قيمة مضافة للاقتصاد اللبناني.

وأكد أن الموقف الفلسطيني من الاحتجاجات هو موقف إجماعي، فكل الفصائل الفلسطينية تقف موقفاً موحداً في رفض هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني في لبنان يمارس حقه بالاحتجاج ويعترض اعتراضاً سلمياً حضارياً، نافياً وجود أي صراع مع الأجهزة الأمنية اللبنانية أو الجيش اللبناني.

وبين نزال أن ما تقوم به حماس والقوى الفلسطينية المتعددة يأتي في سياق حرص القوى الفلسطينية على حماية الإنسان الفلسطيني، وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة له.

ودعا نزال إلى إعلاء صوت الحكمة، مضيفاً: لا ينبغي لوزير العمل اللبناني أن يُصر على موقفه، فنحن لا نريد للبنان العزيز على قلوبنا أن يحاصر الشعب الفلسطيني في لقمة عيشه.

وعبر القيادي في حماس عن تقديره لموقف العديد من القوى اللبنانية التي رفضت إجراءات وزير العمل اللبناني، متمنياً من المسؤولين اللبنانيين أن يتعاملوا مع الموقف بمستوى عالٍ من المسؤولية.

أخبار ذات صلة

مصرع طفل إثر حادث سير غرب مدينة غزة

مصرع طفل إثر حادث سير غرب مدينة غزة

العفو الدولية: هدم إسرائيل منازل فلسطينيين في القدس انتهاك صاروخ للقانون الدولي

العفو الدولية: هدم إسرائيل منازل فلسطينيين في القدس انتهاك صاروخ للقانون الدولي

الحكومة تؤكد دعم أصحاب البيوت المهدمة بواد الحمص وتدعوهم للثبات بأراضيهم

الحكومة تؤكد دعم أصحاب البيوت المهدمة بواد الحمص وتدعوهم للثبات بأراضيهم

اشتية يوقع مع القنصل البريطاني مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأمن

اشتية يوقع مع القنصل البريطاني مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأمن

مسؤولون أمميون: هدم المنازل يسهم بخطر الترحيل القسري الذي يواجهه الفلسطينيون

مسؤولون أمميون: هدم المنازل يسهم بخطر الترحيل القسري الذي يواجهه الفلسطينيون

تنفيذية المنظمة تحمّل إسرائيل وواشنطن مسؤولية هدم المنازل وتدعو مجلس الأمن للانعقاد

تنفيذية المنظمة تحمّل إسرائيل وواشنطن مسؤولية هدم المنازل وتدعو مجلس الأمن للانعقاد

ملادينوف يعلّق على هدم الاحتلال عشرات المنازل في صور باهر

ملادينوف يعلّق على هدم الاحتلال عشرات المنازل في صور باهر

اشتية يثمن الدعم الفرنسي المستمر لحل الدولتين

اشتية يثمن الدعم الفرنسي المستمر لحل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

مصرع طفل إثر حادث سير غرب مدينة غزة

مصرع طفل إثر حادث سير غرب مدينة غزة

اشتية يوقع مع القنصل البريطاني مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأمن

اشتية يوقع مع القنصل البريطاني مذكرة تفاهم لدعم قطاع الأمن

اشتية يثمن الدعم الفرنسي المستمر لحل الدولتين

اشتية يثمن الدعم الفرنسي المستمر لحل الدولتين

كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة

كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة

وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

جوال ونقابة المهندسين الفلسطينيين يفتتحان قاعة المهندسين الكبرى

جوال ونقابة المهندسين الفلسطينيين يفتتحان قاعة المهندسين الكبرى

الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

الشعبية تدعو الجهات المسؤولة لاعتماد مجانية التعليم وتخفيف أعباء الطلبة

الشعبية تدعو الجهات المسؤولة لاعتماد مجانية التعليم وتخفيف أعباء الطلبة

منوعات

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11: فيلم &#34;يا ريتني مش فلسطينية&#34;.. عن الهوية كأزمة

ضمن مهرجان "شاشات الـ11: فيلم "يا ريتني مش فلسطينية".. عن الهوية كأزمة

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: &#34;يا حيوانة يا سليلة البهايم&#34;

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: "يا حيوانة يا سليلة البهايم"

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب &#34;جمالها الشديد&#34;

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب "جمالها الشديد"

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

عربي

مقتل 17 شخصا بتفجير قنبلة في مقديشو

مقتل 17 شخصا بتفجير قنبلة في مقديشو

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية