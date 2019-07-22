محمد نزال: من غير الممكن إدراج اللاجئ الفلسطيني بلبنان ضمن العمالة الأجنبية

أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، محمد نزال إنه من غير الممكن إدراج اللاجئ الفلسطيني في لبنان ضمن العمالة الأجنبية؛ فهو "لاجئ بسبب الاحتلال الصهيوني وتهجيره، وهو لاجئ له حقوق اللاجئين".



وذكّر نزال في تصريح صحفي أن اللاجئ الفلسطيني محروم من ممارسة عشرات المهن والوظائف، ومنها وظائف المهن الحرة، وهو طبقاً لذلك غير منافس للعامل اللبناني، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي.



وميّز نزال بين العامل الفلسطيني والعامل الأجنبي الذي قد يستطيع العودة إلى بلاده، بخلاف اللاجئ الفلسطيني الذي لا يستطيع العودة إلى بلده بفعل الاحتلال.



وأضاف: أن العامل الفلسطيني أحد دعائم الاقتصاد اللبناني؛ فهو ينفق داخله في لبنان، إضافة إلى ما تنفقه الأونروا والمؤسسات الدولية في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وكذللك تحويلات الفلسطينيين المالية إلى أهلهم داخل لبنان، التي تشكّل قيمة مضافة للاقتصاد اللبناني.



وأكد أن الموقف الفلسطيني من الاحتجاجات هو موقف إجماعي، فكل الفصائل الفلسطينية تقف موقفاً موحداً في رفض هذه الإجراءات.



وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني في لبنان يمارس حقه بالاحتجاج ويعترض اعتراضاً سلمياً حضارياً، نافياً وجود أي صراع مع الأجهزة الأمنية اللبنانية أو الجيش اللبناني.



وبين نزال أن ما تقوم به حماس والقوى الفلسطينية المتعددة يأتي في سياق حرص القوى الفلسطينية على حماية الإنسان الفلسطيني، وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة له.



ودعا نزال إلى إعلاء صوت الحكمة، مضيفاً: لا ينبغي لوزير العمل اللبناني أن يُصر على موقفه، فنحن لا نريد للبنان العزيز على قلوبنا أن يحاصر الشعب الفلسطيني في لقمة عيشه.



وعبر القيادي في حماس عن تقديره لموقف العديد من القوى اللبنانية التي رفضت إجراءات وزير العمل اللبناني، متمنياً من المسؤولين اللبنانيين أن يتعاملوا مع الموقف بمستوى عالٍ من المسؤولية.