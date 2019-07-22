اشتية يثمن الدعم الفرنسي المستمر لحل الدولتين





رام الله - دنيا الوطنثمّن رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الاثنين، الدعم الفرنسي المستمر لحل الدولتين، ودعم تنفيذ المشاريع التنموية في فلسطين.جاء ذلك خلال استقباله القنصل الفرنسي بيير كوشارد، في مكتبه بمدينة رام الله، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية.وأشاد اشتية بجهود كوشارد خلال فترة عمله في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، مثمنا الدعم الفرنسي المستمر لحل الدولتين، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي ودعم تنفيذ المشاريع التنموية في فلسطين.