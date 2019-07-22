دولي

خامنئي: الخطة الأمريكية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين "مؤامرة خطيرة"

خامنئي: الخطة الأمريكية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين "مؤامرة خطيرة"
السيد على خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
قال الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي يوم الاثنين: إن خطة أمريكية لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين عبر مشروعات تنمية بتمويل من الاستثمار الدولي "مؤامرة خطيرة" لتدمير الهوية الفلسطينية باستخدام المال.

ونقل الموقع الإلكتروني لخامنئي عنه قوله "هذه المؤامرة الخطيرة تهدف للقضاء على الهوية الفلسطينية بين الشعب الفلسطيني... هذه هي النقطة الرئيسية التي ينبغي على المرء مقاومتها، وعدم السماح لهم بالقضاء على الهوية الفلسطينية باستخدام المال"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وكان خامنئي، قال إنه قبل سنوات ليست بعيدة، كان الفلسطينيون يحاربون بالحجارة؛ لكنهم اليوم مجهزون بالصواريخ الدقيقة.

وأوضح خلال لقائه وفد حركة حماس برئاسة صالح العاروري، وفق قناة (الميادين)، أنه عندما يقول السيد حسن نصرالله إن شاء الله سأصلي في الأقصى، فهذا يُشكل بارقة أمل عملية وقابلة للتحقق".

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