عريقات: نعلن وقف التعامل مع المحاكم الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطنأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين صائب عريقات، وقف التعامل مع المحاكم الإسرائيلية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عريقات في رام الله، تعقيباً على هدم الاحتلال لعشرات المنازل في وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس.وأضاف: الخارجية قدمت ملحقاً للجنائية الدولية حول هدم إسرائيل للمنازل في القدس وطالبنا بعقد جلسة طارئة، كما نقلت قناة (الميادين) عبر (تويتر).