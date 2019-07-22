شؤون فلسطينية

عريقات: نعلن وقف التعامل مع المحاكم الإسرائيلية

عريقات: نعلن وقف التعامل مع المحاكم الإسرائيلية
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين صائب عريقات، وقف التعامل مع المحاكم الإسرائيلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عريقات في رام الله، تعقيباً على هدم الاحتلال لعشرات المنازل في وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس.

وأضاف: الخارجية قدمت ملحقاً للجنائية الدولية حول هدم إسرائيل للمنازل في القدس وطالبنا بعقد جلسة طارئة، كما نقلت قناة (الميادين) عبر (تويتر).

يتبع..

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