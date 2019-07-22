شؤون فلسطينية

كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة

كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة
أرشيفية لاعلاقة لها بالموضوع
خاص دنيا الوطن
وجه أحد كوادر فتح في غزة نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص ابناء الموظفين الطلبة، تزامناً مع صدور نتائج الإنجاز قبل أيام.

وقال عضو مفوضية إعلام شرق غزة في حركة فتح، صالح ساق الله في رسالته: "إلى السيد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، نتمنى إنصاف طلاب قطاع غزة وأبناء الموظفين والوقوف بجانبهم، طلبة التوجيهي المتفوقين ومستقبلهم المجهول".

وأضاف ساق الله: "بعد اعلان نتائج الثانوية العامة ونجاح وتفوق الالاف من الطلاب في قطاع غزة، وضع اقتصادي سيء في قطاع غزة قد يحرم الكثير من طلاب قطاع غزة من اكمال تعليمهم والالتحاق بالجامعات، حيث يتقاضى الموظفين تقريبا نصف راتب منذ أكثر من عامين".

واستطرد ساق الله: "جميع الموظفين يمرون بظروف قاهرة وصعبة جدا قد تفرض عليهم عدم التحاق ابناءهم بالجامعات الفلسطينية لاكمال تعليمهم".

ووجه ساق الله رسالته إلى اشتية: "يجب على الحكومة الفلسطينية ايجاد طريقة وهيكلية لتعزيز صمود الموظفين والطلاب الفلسطينين بتسديد أقساط الجامعة من مستحقات الموظفين المتراكمة على الحكومة وابرام اتفاق مع الجامعات الفلسطينية بهذا الخصوص، فبالعلم والمعرفة نحارب عدونا ونصل إلى تحرير أرضنا".

كما اقترح ساق الله عمل مبادرة جمع مبلغ 20 شيكل لمن يقتدر، ليستطيع الطُلاب المتفوقين دفع رسومهم، وكتب صالح: "هذه المبادرة ستساعد كثير من الطلاب المتفوقين، وأقترح أن يكون أمين للصندوق شخصية مسؤولة معروفة، ويدفع النقود للجامعات".

أخبار ذات صلة

محمد نزال: من غير الممكن إدراج اللاجئ الفلسطيني بلبنان ضمن العمالة الأجنبية

محمد نزال: من غير الممكن إدراج اللاجئ الفلسطيني بلبنان ضمن العمالة الأجنبية

اشتية يثمن الدعم الفرنسي المستمر لحل الدولتين

اشتية يثمن الدعم الفرنسي المستمر لحل الدولتين

عريقات: نعلن وقف التعامل مع المحاكم الإسرائيلية

عريقات: نعلن وقف التعامل مع المحاكم الإسرائيلية

وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

جوال ونقابة المهندسين الفلسطينيين يفتتحان قاعة المهندسين الكبرى

جوال ونقابة المهندسين الفلسطينيين يفتتحان قاعة المهندسين الكبرى

الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

الشعبية تدعو الجهات المسؤولة لاعتماد مجانية التعليم وتخفيف أعباء الطلبة

الشعبية تدعو الجهات المسؤولة لاعتماد مجانية التعليم وتخفيف أعباء الطلبة

سلطة النقد وبالتل توقعان اتفاقية تقديم خدمات استضافة

سلطة النقد وبالتل توقعان اتفاقية تقديم خدمات استضافة

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

اشتية يثمن الدعم الفرنسي المستمر لحل الدولتين

اشتية يثمن الدعم الفرنسي المستمر لحل الدولتين

كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة

كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة

وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

جوال ونقابة المهندسين الفلسطينيين يفتتحان قاعة المهندسين الكبرى

جوال ونقابة المهندسين الفلسطينيين يفتتحان قاعة المهندسين الكبرى

الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

الشعبية تدعو الجهات المسؤولة لاعتماد مجانية التعليم وتخفيف أعباء الطلبة

الشعبية تدعو الجهات المسؤولة لاعتماد مجانية التعليم وتخفيف أعباء الطلبة

سلطة النقد وبالتل توقعان اتفاقية تقديم خدمات استضافة

سلطة النقد وبالتل توقعان اتفاقية تقديم خدمات استضافة

الاتحاد الأوروبي: هدم المباني بالقدس غير قانوني بموجب القانون الدولي

الاتحاد الأوروبي: هدم المباني بالقدس غير قانوني بموجب القانون الدولي

منوعات

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11: فيلم &#34;يا ريتني مش فلسطينية&#34;.. عن الهوية كأزمة

ضمن مهرجان "شاشات الـ11: فيلم "يا ريتني مش فلسطينية".. عن الهوية كأزمة

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: &#34;يا حيوانة يا سليلة البهايم&#34;

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: "يا حيوانة يا سليلة البهايم"

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب &#34;جمالها الشديد&#34;

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب "جمالها الشديد"

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

عربي

مقتل 17 شخصا بتفجير قنبلة في مقديشو

مقتل 17 شخصا بتفجير قنبلة في مقديشو

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية