كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة

أرشيفية لاعلاقة لها بالموضوع

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خاص دنيا الوطن

وجه أحد كوادر فتح في غزة نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص ابناء الموظفين الطلبة، تزامناً مع صدور نتائج الإنجاز قبل أيام.



وقال عضو مفوضية إعلام شرق غزة في حركة فتح، صالح ساق الله في رسالته: "إلى السيد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، نتمنى إنصاف طلاب قطاع غزة وأبناء الموظفين والوقوف بجانبهم، طلبة التوجيهي المتفوقين ومستقبلهم المجهول".



وأضاف ساق الله: "بعد اعلان نتائج الثانوية العامة ونجاح وتفوق الالاف من الطلاب في قطاع غزة، وضع اقتصادي سيء في قطاع غزة قد يحرم الكثير من طلاب قطاع غزة من اكمال تعليمهم والالتحاق بالجامعات، حيث يتقاضى الموظفين تقريبا نصف راتب منذ أكثر من عامين".



واستطرد ساق الله: "جميع الموظفين يمرون بظروف قاهرة وصعبة جدا قد تفرض عليهم عدم التحاق ابناءهم بالجامعات الفلسطينية لاكمال تعليمهم".



ووجه ساق الله رسالته إلى اشتية: "يجب على الحكومة الفلسطينية ايجاد طريقة وهيكلية لتعزيز صمود الموظفين والطلاب الفلسطينين بتسديد أقساط الجامعة من مستحقات الموظفين المتراكمة على الحكومة وابرام اتفاق مع الجامعات الفلسطينية بهذا الخصوص، فبالعلم والمعرفة نحارب عدونا ونصل إلى تحرير أرضنا".



كما اقترح ساق الله عمل مبادرة جمع مبلغ 20 شيكل لمن يقتدر، ليستطيع الطُلاب المتفوقين دفع رسومهم، وكتب صالح: "هذه المبادرة ستساعد كثير من الطلاب المتفوقين، وأقترح أن يكون أمين للصندوق شخصية مسؤولة معروفة، ويدفع النقود للجامعات".