وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي الطفل عمر محمد الحداد (7 أعوام) مصرعه اليوم الاثنين، إثر دهسه من قبل باص 50 راكباً من نوع (مرسيدس)، بالقرب من فندق الروتس القديم غرب مدينة غزة.



وأشار المقدم فهد حرب، مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، أن الطواقم، وصلت إلى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق.