الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

مي الكيلة

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن إدانتها لاستمرار حالات الاعتداء على الكوادر الطبية في المراكز والمستشفيات الحكومية، معتبرة هذه الاعتداءات استخفافاً بحياة المرضى.



وأوضحت الكلية، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، أن المراكز الصحية ملك لجميع أبناء شعبنا، والكوادر العاملة فيها تعمل على خدمة المواطنين بأقصى جهد ممكن، رغم الأزمة المالية التي نتعرض لها، مضيفة أن استمرار الاعتداءات على الكوادر الطبية مؤشر خطير للغاية.



وأشارت إلى أن أبواب وزارة الصحة مفتوحة دائماً لتلقي أي شكوى أو ملاحظة من المواطنين، حيث يتم التعامل معها بكل جدية ومهنية، فالهدف الأساسي والرئيسي هو خدمة المواطن.



وتابعت وزيرة الصحة: نؤكد مرة أخرى أن الاعتداء على الطواقم الطبية وخصوصاً أثناء تأديتها لعملها أمر خطير، كما أنه اعتداء على كل مريض ومواطن.



وقالت: إن هذه الاعتداءات الفردية لا تمثل أصالة شعبنا وأخلاقه، مؤكدة في الوقت ذاته على حق المواطن في الشكوى وإبداء الملاحظة بالطرق التي تضمن كرامته وتحفظ حقه.