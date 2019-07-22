شؤون فلسطينية

سلطة النقد وبالتل توقعان اتفاقية تقديم خدمات استضافة

سلطة النقد وبالتل توقعان اتفاقية تقديم خدمات استضافة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وقعت اليوم، سلطة النقد الفلسطينية مع شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية اتفاقية شراكة استراتيجية، لتقديم خدمات الاستضافة لمواقع التعافي من الكوارث (DR Site) و(HA Site) الخاصة بسلطة النقد في مركز بيانات بالتل في البيرة.

وجرى توقيع الاتفاقية في مركز بالتل لقطاع الأعمال بين عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، السيد عمار العكر، وبحضور مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) معن ملحم وعدد من رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين والإقليميين للبنوك العاملة في فلسطين.

وأكد الشوا على أهمية هذه الاتفاقية التي ستقدم بالتل من خلالها خدمات الاستضافة لأجهزة ومعدات سلطة النقد وبالتالي حفظ بياناتها وحمايتها واعتبرها متوافقة مع استراتيجية سلطة النقد في اعتماد أحدث ما توصلت له التكنولوجيا حيث عمدت سلطة النقد على مر السنوات الماضية إلى تبني أحدث الخدمات لتطوير الشبكة البنكية والارتقاء بخدمة العملاء والمعتمدين على الدوام، مضيفاً أن الهدف من وراء هذه الاتفاقية أن يكون القطاع المصرفي فعّالاً وقادراً على تقديم جميع الخدمات المصرفية بالتقنيات الحديثة مشيداً بالتعاون مع شركة بالتل والاستفادة من خدمات مراكز البيانات التي تقدمها.

وأضاف الشوا: "بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود سلطة النقد والجهاز المصرفي لبناء وتمكين الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتناسب مع توجيهات الرئيس محمود عباس وقرارات الحكومة الفلسطينية".

وأثنى الشوا على جهود شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) ودورها المميز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إنشاء مركز بيانات هو الأول من نوعه في فلسطين في مدينة البيرة، موضحاً بأن هذا المركز سيساهم في تطوير الخدمات البنكية من خلال الخدمات المتطورة التي يقدمها، مضيفاً: "نفخر بوجود مراكز بيانات متقدمة في فلسطين تلبي احتياجات قطاع الأعمال الفلسطيني لتكون وجهة للشركات الكبرى وبديلاً محلياً متطوراً وموثوقاً لخدمات مراكز البيانات، الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر على تطوير قطاع الاتصالات الفلسطيني بشكلٍ عام.

ومن جانبه، ثمّن العكر الثقة التي أولتها سلطة النقد لـ (بالتل) من خلال استضافتها لموقع (HA Site) وموقع (DR Site) في مراكز بيانات بالتل موضحاً ان بالتل تهدف من خلال هذا الاستثمار إلى توفير مركز بيانات حديث يضاهي مراكز البيانات العالمية في تجهيزاته ومعاييره ليتمتع مشتركو بالتل من قطاع الأعمال بخدمات الاستضافة بأعلى السعات وخدمات الربط بكل أمان وخصوصية، مضيفاً: "قمنا باعتماد كل ما من شأنه ضمان حماية واستمرارية عمل المركز من معايير الأمن، وأنظمة التكييف، والأنظمة الكهربائية والمولدات".

وأكد العكر فخره بإنشاء وتجهيز مركز بيانات بالتل في البيرة والذي ستقدم بالتل من خلاله خدمات نوعية وعالية الجودة أهمها خدمات استضافة الخوادم (co- location) وخدمات إدارة حماية الخوادم من الهجوم والاختراقات من قبل فريق متخصص على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وخدمات الخوادم الافتراضية وخدمات الحوسبة السحابية بأنواعها (IaaS PaaS SaaS) وخدمة مساحات التخزين للبيانات (Storage) وغيرها من الخدمات.

والجدير ذكره، أن (بالتل) قامت من خلال الاتفاقية بربط البنوك بشبكتين رئيسية وأخرى احتياطية من الألياف الضوئية، بسرعات فائقة.

أخبار ذات صلة

كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة

كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة

وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

جوال ونقابة المهندسين الفلسطينيين يفتتحان قاعة المهندسين الكبرى

جوال ونقابة المهندسين الفلسطينيين يفتتحان قاعة المهندسين الكبرى

الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

الشعبية تدعو الجهات المسؤولة لاعتماد مجانية التعليم وتخفيف أعباء الطلبة

الشعبية تدعو الجهات المسؤولة لاعتماد مجانية التعليم وتخفيف أعباء الطلبة

توتر في سجن (النقب) عقب نية الإدارة رفع نسبة ترددات أجهزة التشويش

توتر في سجن (النقب) عقب نية الإدارة رفع نسبة ترددات أجهزة التشويش

الاتحاد الأوروبي: هدم المباني بالقدس غير قانوني بموجب القانون الدولي

الاتحاد الأوروبي: هدم المباني بالقدس غير قانوني بموجب القانون الدولي

أبو ردينة: القيادة ستتخذ قرارات مصيرية بشأن الاتفاقات مع الاحتلال

أبو ردينة: القيادة ستتخذ قرارات مصيرية بشأن الاتفاقات مع الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة

كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة

وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

جوال ونقابة المهندسين الفلسطينيين يفتتحان قاعة المهندسين الكبرى

جوال ونقابة المهندسين الفلسطينيين يفتتحان قاعة المهندسين الكبرى

الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

الشعبية تدعو الجهات المسؤولة لاعتماد مجانية التعليم وتخفيف أعباء الطلبة

الشعبية تدعو الجهات المسؤولة لاعتماد مجانية التعليم وتخفيف أعباء الطلبة

سلطة النقد وبالتل توقعان اتفاقية تقديم خدمات استضافة

سلطة النقد وبالتل توقعان اتفاقية تقديم خدمات استضافة

الاتحاد الأوروبي: هدم المباني بالقدس غير قانوني بموجب القانون الدولي

الاتحاد الأوروبي: هدم المباني بالقدس غير قانوني بموجب القانون الدولي

رأفت: سيتم رفع جريمة الهدم في وادي الحمص لمحكمة الجنايات الدولية

رأفت: سيتم رفع جريمة الهدم في وادي الحمص لمحكمة الجنايات الدولية

منوعات

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11: فيلم &#34;يا ريتني مش فلسطينية&#34;.. عن الهوية كأزمة

ضمن مهرجان "شاشات الـ11: فيلم "يا ريتني مش فلسطينية".. عن الهوية كأزمة

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: &#34;يا حيوانة يا سليلة البهايم&#34;

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: "يا حيوانة يا سليلة البهايم"

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب &#34;جمالها الشديد&#34;

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب "جمالها الشديد"

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

عربي

(رويترز): انفجار كبير بمقديشو يتبعه إطلاق نار كثيف

(رويترز): انفجار كبير بمقديشو يتبعه إطلاق نار كثيف

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية