شؤون فلسطينية

توتر في سجن (النقب) عقب نية الإدارة رفع نسبة ترددات أجهزة التشويش

توتر في سجن (النقب) عقب نية الإدارة رفع نسبة ترددات أجهزة التشويش
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن توتراً يسود سجن (النقب) الصحراوي، عقب إعلان إدارة السجن، نيتها زيادة نسبة ترددات أجهزة التشويش في أقسام السجن.

وقالت الهيئة في بيان لها: إن التوتر جاء عقب إخلال إدارة المعتقل، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً مع المعتقلين بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في أقسام السجن والسماح للأسرى بالاتصال بخمسة أرقام من قرابة الدرجة الأولى لمدة 15 دقيقة على مدار ثلاثة أيام أسبوعياً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وبينت الهيئة، أن الإدارة طرحت على الأسرى أمس، تركيب الهواتف العمومية في السجن بحيث يحق للأسير استخدامها مرة واحدة فقط كل ثلاثة أيام، لمدة 25 دقيقة، الأمر الذي رفضه الأسرى، واعتبروه التفافاً على الاتفاق السابق وخرقاً له.

ويعتبر سجن (النقب) الصحراوي من أكبر السجون التي يحتجز الاحتلال فيها أسرى فلسطينيين، والبالغ عددهم 1000 أسير.

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