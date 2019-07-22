الاتحاد الأوروبي: هدم المباني بالقدس غير قانوني بموجب القانون الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عشرة مبانٍ فلسطينية، تحتوي على حوالي سبعين شقة، في وادي الحمص، وهو جزء من حي صور باهر في القدس الشرقية المحتلة، غير قانوني بموجب القانون الدولي، تماشياً مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي.



وأضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين: "إن غالبية المباني تقع في المنطقة (أ) و(ب) في الضفة الغربية، حيث تخضع كافة الشؤون المدنية لسيطرة السلطة الفلسطينية طبقًا لاتفاق أوسلو"، متابعاً: "نتوقع من السلطات الإسرائيلية، أن توقف فوراً عمليات الهدم المستمرة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وشدد على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات النقل القسري، والطرد والهدم ومصادرة المنازل، تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما تهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.