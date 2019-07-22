أبو ردينة: القيادة ستتخذ قرارات مصيرية بشأن الاتفاقات مع الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: "إن القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة، سلسلة اجتماعات مهمة، رداً على عمليات الهدم التي نفذتها السلطة القائمة بالاحتلال، "إسرائيل"، في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، والخروقات المتواصلة في الأرض الفلسطينية".



وأضاف أبو ردينة، اليوم الاثنين: "إن القيادة ستتخذ خلال هذه الاجتماعات قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وذّكر الناطق باسم الرئاسة، أن الرئيس محمود عباس، حذر مراراً وتكراراً من أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، إذا بقيت مصرة على عدم الالتزام بها، مشدداً على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم كافة، بما في ذلك إسرائيل كسلطة احتلال.



وكانت سلطات الاحتلال، شرعت منذ صباح اليوم، بعمليات هدم جماعية، تستهدف 16 بناية سكنية، تضم نحو 100 شقة سكنية في وادي الحمص، تقع معظمها في المناطق المصنفة (أ) التابعة للسيادة الفلسطينية.