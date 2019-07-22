شؤون فلسطينية

حماس تُهاجم بشدة الرئيس عباس بسبب قراره حل مجلس القضاء

حماس تُهاجم بشدة الرئيس عباس بسبب قراره حل مجلس القضاء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة حماس، رفضها لما أسمته "عدوان" الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مؤسسة القضاء، معتبرةً أنه بذلك "يشطب النظام الفلسطيني، ويلغي تماماً أي أفق للشراكة أو الديمقراطية".

ودانت الحركة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، بشدة ما قالته إنه "سلوك الرئيس عباس الدكتاتوري، وإصراره على رفض المصالحة والشراكة، ومنعه للانتخابات الديمقراطية، وتغوله على كل السلطات"، وفق تعبيرها.

وشددت حماس، على أن "قرار الرئيس عباس المخالف للأصول الدستورية والقانونية الفلسطينية، ضد السلطة القضائية، ويتطلب إرادة سياسية فلسطينية، وصوتاً وطنياً موحداً لوقفه"، حسب تعبيره.

وأضافت: "تلك القرارات لا تحترم إرادة هذا الشعب العظيم، الذي يُبهر العالم بنضاله الحضاري، ما يوجب التصدي لقرارات عباس الانفرادية"، مشيرةً إلى أن الرئيس عباس، يواصل "نهج التفرد والدكتاتورية والخروج عن القانون، بعد إقدامه على خطيئة حل المجلس التشريعي المنتخب، وبعد هيمنته على المؤسسة التنفيذية، وتدمير المؤسسات الفلسطينية، وشطب الشراكة الوطنية"، حسب البيان.

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