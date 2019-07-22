النمسا تتبرع بأكثر من مليون يورو دعماً لخدمات (أونروا) بالأراضي الفلسطينية





وبينت أنها قدمت حوالي ثمانية ملايين ونصف استشارة مرضية في أقاليم عملياتها الخمسة خلال عام 2018، اشتملت على حوالي مليون استشارة في الضفة الغربية، حيث تعد جهود الوكالة في سبيل توفير رعاية صحية منقذة للحياة للاجئي فلسطين، جزءاً من المهمة المشتركة للأمم المتحدة والحكومات المستضيفة في معالجة التباينات في المحددات الاجتماعية للصحة، وتحقيق العدالة الصحية.



وفي السياق، أشارت الوكالة، إلى أن هذا التبرع، سيعمل على دعم حماية صحة لاجئي فلسطين والتقليل من عبء المرض، وستذهب الأموال من أجل ضمان توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية بشكل ملائم، وفي الوقت المناسب، علاوة على توفر المواد التثقيفية في مراكز (أونروا) الصحية، وعياداتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وخلال حفل التوقيع، قالت أستريد وين ممثلة النمسا في رام الله: "نحن ممتنون للشراكة الطويلة مع (أونروا) والتي تمنحنا تأكيداً بأن الخدمات الصحية النوعية يتم تقديمها للاجئين الفلسطينيين، وعلى وجه التحديد، فإننا نرحب بنهج فريق صحة الأسرة وبتداخلات الإسناد النفسي الاجتماعي، الذي هنالك حاجة ملحة لها للاجئين الفلسطينيين، الذين يعانون من الوضع والظرف الحالي".



بدوره، أعرب مارك لاسواوي رئيس وحدة علاقات المانحين بـ (أونروا) عن شكره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن أونروا، فإنني أشكر وأشيد بالحكومة النمساوية على قيامها بمضاعفة دعمها تقريباً لبرنامج أونروا الصحي، وبالتالي الاستجابة لنداء الوكالة من أجل الحصول على دعم أكبر للخدمات الأساسية التي تقدمها في وقت يتسم بالحاجة الماسة للوكالة".



والنمسا داعم قديم لـ (أونروا)، وخصوصا برنامج الوكالة الصحي، وهي قد تبرعت بملغ 10 ملايين يورو للبرنامج الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2011.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن حكومة النمسا وقعت اليوم الاثنين، اتفاقية بقيمة 1.95 مليون يورو مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) لدعم برنامج الوكالة الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقالت الوكالة في تصريح لها: "استرشاداً بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشأن الصحة وبالمعايير الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية، تقدم (أونروا) الخدمات الصحية الأساسية من خلال 43 مركزاً صحياً تابعاً لها في الضفة الغربية، وهي مسؤولة عن المساهمة في بيئة معيشية صحية للاجئي فلسطين".