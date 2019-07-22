العاروري: حماس بخط الدفاع الأول عن إيران وجميع المراكز الإسرائيلية الحساسة تقع بمدى صواريخنا

رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إن حركته تقف في الخط الأمامي للدفاع عن إيران ضد أي اعتداء أمريكي أو إسرائيلي.





وأوضح العاروري، خلال لقائه المرشد العام للثورة الإيرانية علي خامنئي، الاثنين، أن جميع الأراضي المحتلة والمراكز الإسرائيلية الرئيسية والحساسة، تقع تحت مدى صواريخ المقاومة الفلسطينية، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.



ولفت العاروري، إلى القدرات الدفاعية التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية، متابعاً: "التقدم الذي أحرزته حماس وفصائل المقاومة الأخرى في هذا المجال لا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بالسنوات السابقة".

ونقل العاروري، تحيات رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، قائلاً: "نعتقد أنه وفقاً للوعد الإلهي، فإن القدس وفلسطين ستتحرر من براثن الإسرائيليين، وسوف يصلي جميع المجاهدين والأمة الإسلامية في المسجد الأقصى".وثَمّنَ العاروري، دعم الجمهورية الإسلامية الدائم والثابت للشعب الفلسطيني، مستطرداً: "نعرب عن تضامننا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونؤكد أن أي عمل عدائي ضد إيران هو في الواقع معاد لفلسطين وتيار المقاومة، ونعتبر أنفسنا في الخط الأمامي في الدفاع عن إيران".