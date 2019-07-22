شؤون فلسطينية

رأفت: سيتم رفع جريمة الهدم في وادي الحمص لمحكمة الجنايات الدولية

رأفت: سيتم رفع جريمة الهدم في وادي الحمص لمحكمة الجنايات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، عمليات الهدم التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة العربية المحتلة صباح اليوم، واصفاً عملية الهدم بالجريمة البشعة واللاإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في سياق عمليات التهجير العنصري.

وقال في تصريح له، اليوم الاثنين: " ان اقتحام جيش الاحتلال معزز بــ 1500 جندي مدججين بالأسلحة والآليات العسكرية وهدمهم مباني في حي وادي الحمص في صور باهر في القدس الشرقية المحتلة في إطار عملية هدم واسعة في الحي وعشرات البنايات على طول جدار الفصل العنصري، يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم وإرهابهم وتغيير معالم المدينة المقدسة".

وأضاف: "أن ما حدث اليوم في القدس، يميط اللثام عن الوجه الحقيقي لمحاكم الاحتلال ومنظومة القضاء الإسرائيلية التي تعمل على شرعنة الإرهاب، وجرائم سلطات الاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني، وقبل ذلك شرعنة الكنيست ما يقوم به الاحتلال، واليوم يشرع الاحتلال بعملية الهدم، بعد رفض المحاكم الإسرائيلية الالتماس، الذي قدمه الأهالي في صور باهر لوقفها".

وأشار رأفت إلى أن هذه العملية، تأتي في سياق سياسة التطهير العرقي والجماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مدعومة بغطاء من الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية الشريكة للاحتلال في تلك الجرائم.

ودعا رأفت أبناء شعبنا الفلسطيني إلى التصدي للاحتلال بكافة أشكال المقاومة الشعبية، مؤكداً على أهمية تعزيز مواجهة الغطرسة الإسرائيلية شعبياً مضيفاً: "إننا مقبلون على معركة كبيرة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث سيواصل شعبنا وقيادته مواجهة هذه الإجراءات على الأرض، وفي كل المحافل والمحاكم الدولية حتى إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية"، ومؤكداً أنه يتم العمل من خلال منظمة التحرير، ووزارة الخارجية الفلسطينية؛ لرفع قضية هدم المنازل في وادي الحمص إلى محكمة الجنايات الدولية.

وطالب رأفت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل واتخاذ موقف صارم يلزم سلطات الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني لوقف التغول الإسرائيلي على حقوق الشعب العربي الفلسطيني.

وفي نهاية بيانه دعا كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين ودولة الإمارات، ودولة قطر لرفض استقبال الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنير، ورفض التعاطي مع ما تسمى بــ (صفقة القرن) التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة

كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة

وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

جوال ونقابة المهندسين الفلسطينيين يفتتحان قاعة المهندسين الكبرى

جوال ونقابة المهندسين الفلسطينيين يفتتحان قاعة المهندسين الكبرى

الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

الشعبية تدعو الجهات المسؤولة لاعتماد مجانية التعليم وتخفيف أعباء الطلبة

الشعبية تدعو الجهات المسؤولة لاعتماد مجانية التعليم وتخفيف أعباء الطلبة

سلطة النقد وبالتل توقعان اتفاقية تقديم خدمات استضافة

سلطة النقد وبالتل توقعان اتفاقية تقديم خدمات استضافة

توتر في سجن (النقب) عقب نية الإدارة رفع نسبة ترددات أجهزة التشويش

توتر في سجن (النقب) عقب نية الإدارة رفع نسبة ترددات أجهزة التشويش

الاتحاد الأوروبي: هدم المباني بالقدس غير قانوني بموجب القانون الدولي

الاتحاد الأوروبي: هدم المباني بالقدس غير قانوني بموجب القانون الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة

كادر فتحاوي يوجه نداء لرئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص أبناء الموظفين الطلبة

وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

وفاة طفل دهساً من قبل باص غربي مدينة غزة

جوال ونقابة المهندسين الفلسطينيين يفتتحان قاعة المهندسين الكبرى

جوال ونقابة المهندسين الفلسطينيين يفتتحان قاعة المهندسين الكبرى

الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

الكيلة: الاعتداء على الكوادر الطبية استخفاف بحياة المرضى

الشعبية تدعو الجهات المسؤولة لاعتماد مجانية التعليم وتخفيف أعباء الطلبة

الشعبية تدعو الجهات المسؤولة لاعتماد مجانية التعليم وتخفيف أعباء الطلبة

سلطة النقد وبالتل توقعان اتفاقية تقديم خدمات استضافة

سلطة النقد وبالتل توقعان اتفاقية تقديم خدمات استضافة

الاتحاد الأوروبي: هدم المباني بالقدس غير قانوني بموجب القانون الدولي

الاتحاد الأوروبي: هدم المباني بالقدس غير قانوني بموجب القانون الدولي

رأفت: سيتم رفع جريمة الهدم في وادي الحمص لمحكمة الجنايات الدولية

رأفت: سيتم رفع جريمة الهدم في وادي الحمص لمحكمة الجنايات الدولية

منوعات

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11: فيلم &#34;يا ريتني مش فلسطينية&#34;.. عن الهوية كأزمة

ضمن مهرجان "شاشات الـ11: فيلم "يا ريتني مش فلسطينية".. عن الهوية كأزمة

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: &#34;يا حيوانة يا سليلة البهايم&#34;

عبير صبري تهاجم متابعة بسبب تعليقها: "يا حيوانة يا سليلة البهايم"

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب &#34;جمالها الشديد&#34;

تعرف على قصة حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب "جمالها الشديد"

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

عربي

(رويترز): انفجار كبير بمقديشو يتبعه إطلاق نار كثيف

(رويترز): انفجار كبير بمقديشو يتبعه إطلاق نار كثيف

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية