صور: الحردان يتفقد مراكز توزيع المساعدة النقدية المقدمة للأسر الفقيرة





وبدأت مكاتب البريد أمس الأحد، بتوزيع المنحة المالية للأسر الفقيرة، والتي يستفيد منها، 60 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة بواقع (100$) لكل أسرة.











ونشر حساب اللجنة القطرية عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صوراً للحردان، وهو يتفقد مراكز التوزيع.