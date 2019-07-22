صور: الحردان يتفقد مراكز توزيع المساعدة النقدية المقدمة للأسر الفقيرة
رام الله - دنيا الوطن
تفقد خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مراكز توزيع المساعدة النقدية المقدمة من دولة قطر.
تفقد خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مراكز توزيع المساعدة النقدية المقدمة من دولة قطر.
ونشر حساب اللجنة القطرية عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صوراً للحردان، وهو يتفقد مراكز التوزيع.
وبدأت مكاتب البريد أمس الأحد، بتوزيع المنحة المالية للأسر الفقيرة، والتي يستفيد منها، 60 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة بواقع (100$) لكل أسرة.
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