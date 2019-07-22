مالية غزة: اليوم صرف دفعة مالية لفئة 2000 شيكل وغدا لفئة 3000 شيكل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أن اليوم الاثنين، سيتم صرف دفعة مالية لموظفي فئة 2000 شيكل، بحسب ما جاء على موقع وكالة الرأي.



وأشارت الوزارة، إلى أن يوم غدٍ الثلاثاء، سيتم صرف دفعة مالية لموظفي فئة 3000 شيكل فأقل.