شؤون فلسطينية

خامنئي: الفلسطينيون مجهزون بالصواريخ الدقيقة وصلاة نصر الله بالأقصى قابلة للتحقق

خامنئي: الفلسطينيون مجهزون بالصواريخ الدقيقة وصلاة نصر الله بالأقصى قابلة للتحقق
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية - علي خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، إنه قبل سنوات ليست بعيدة، كان الفلسطينيون يحاربون بالحجارة؛ لكنهم اليوم مجهزون بالصواريخ الدقيقة.

وأوضح خامنئي، خلال لقائه وفد حركة حماس برئاسة صالح العاروري، وفق قناة (الميادين)، أنه عندما يقول السيد حسن نصرالله إن شاء الله سأصلي في الأقصى، فهذا يُشكل بارقة أمل عملية وقابلة للتحقق".

وأضاف خامنئي: "ابتعاد دول تابعة لأميركا كالسعودية عن قضية فلسطين حماقة، فلو كانت تدعمها لكسبت بعض الامتيازات، وحماس هي في قلب فلسطين، كما أن فلسطين تقع في قلب العالم الإسلامي".

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