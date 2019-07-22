إصابات في مسيرة شاحنات شرقي قطاع غزة رفضا للحصار

أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مسيرة شاحنات شرقي قطاع غزة، نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار؛ رفضا للحصار وتداعياته على الاقتصاد الوطني.





وبحسب وكالة (الرأي)، فإن من بين الاصابات، الصحفي محمد العربيد، الذي أصيب برصاص الاحتلال شرق ملكة أثناء تغطيته للمسيرة.



وانطلقت المسيرة التي حملت عنوان "عائدون .. وسنكسر الحصار" من مفترق حمودة شمال القطاع باتجاه مخيم العودة شرق غزة بمشاركة عشرات الشاحنات والمئات من المواطنين.



ورفع المشاركون في المسيرة يافطات ورددوا شعارات رفضا للحصار وتداعياته على الاقتصاد الوطني وقطاع النقل والتجارة.



















رام الله - دنيا الوطن