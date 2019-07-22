البرغوثي: مجزرة الهدم في وادي الحمص تنفيذ لـ (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

وصف مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ما قامت به سلطات الاحتلال من مجزرة هدم ضد بيوت الفلسطينيين في وادي الحمص، بمنطقة صور باهر، بالتطهير العرقي، الذي يندرج في إطار تنفيذ ما يسمى بـ (صفقة القرن)، لتصفية الوجود والحقوق الوطنية الفلسطينية.



وقال: إن المبادرة الوطنية، تدعو الجميع إلى أوسع وحدة وطنية في مواجهة هجمة التصفية الإسرائيلية، وتطالب العالم باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد حكام إسرائيل.