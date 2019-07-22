عشر إصابات في اعتداء قوات الاحتلال على الاهالي بواد حمص بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرة مواطنين فلسطينيين، اليوم الاثنين، خلال اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على الأهالي في قرية واد الحمص جنوب شرق مدينة القدس، بحسب ما أعلنه تلفزيون (فلسطين).



وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قد هدمت، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، 16 بناية، تضم 100 شقة سكنية تابعة للمواطنين الفلسطيني في القرية.