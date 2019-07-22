عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في بلدة سبسطية

مستوطنون الموقع الأثر ي في سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط حماية قوات الاحتلال، التي منعت المواطنين من الوصول إلى تلك المنطقة.



وأضاف: أن الفترة الأخيرة شهدت اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين للموقع الأثري، وسط مضايقات وإغلاق للمنطقة، فيما تحاول سلطات الاحتلال الحيلولة دون تنفيذ مشاريع سياحية في المنطقة.