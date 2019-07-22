عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في بلدة سبسطية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط حماية قوات الاحتلال، التي منعت المواطنين من الوصول إلى تلك المنطقة.
وأضاف: أن الفترة الأخيرة شهدت اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين للموقع الأثري، وسط مضايقات وإغلاق للمنطقة، فيما تحاول سلطات الاحتلال الحيلولة دون تنفيذ مشاريع سياحية في المنطقة.
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط حماية قوات الاحتلال، التي منعت المواطنين من الوصول إلى تلك المنطقة.
وأضاف: أن الفترة الأخيرة شهدت اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين للموقع الأثري، وسط مضايقات وإغلاق للمنطقة، فيما تحاول سلطات الاحتلال الحيلولة دون تنفيذ مشاريع سياحية في المنطقة.
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