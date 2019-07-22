الحسيني: جرائم الهدم في وادي الحمص محطة جديدة من جرائم الاحتلال



وطالب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، بتوفير الحماية الدولية لشعبنا لمواجهة هذا التصعيد الخطير في القدس، لأن ما جرى اليوم هو البداية، وسيتبع ذلك جرائم هدم تطال أحياء بكاملها على طول منطقة جدار الفصل العنصري.





ودعا الحسيني أبناء شعبنا إلى حراكٍ بأشكال مختلفة في كافة أحياء القدس المحتلة، لإعلاء الصوت عالياً أمام فاشية الاحتلال وعنصريته.

رام الله - دنيا الوطنوصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني، جرائم الهدم في حي وادي الحمص محطة جديدة من جرائم الاحتلال التي تختلف عن السابق، حيث لم تُعطَ المحاكم أي فرصة، وإنما حسمت أمرها لرفض أي استئناف، وأصبحت القضية قضيةَ هدمٍ بالجملة.