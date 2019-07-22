ملحم: ما يحدث بالقدس أكبر جريمة هدم وتطهير عرقي لتهجير مئات العائلات



وطالب ملحم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بضرورة المسارعة لتوفير الحماية الدولية للمواطنين العزل في القدس أمام آلة البطش الاسرائيلية التي تعمل على تهجيرهم بهدف مصادرة

أراضيهم والتوسع الاستيطاني.





وقال ملحم: إن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس سترسل رسائل عاجلة لجميع الجهات المعنية للتدخل العاجل لوقف هذه المجزرة، مؤكدا بأن هذه المباني تقع في المنطقة "أ" وحصلت على التراخيص.



ومن جهة ثانية، نفى المتحدث باسم الحكومة التوصل إلى حل مع دولة الاحتلال بشأن اقتطاعها أموال شعبنا، فيما جدد التأكيد بأن السلطة لن تستلم الأموال منقوصة فلسا واحداً والمسألة قضية كرامة وطنية وحقوق لا يمكن التنازل عنها.

رام الله - دنيا الوطناعتبر المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم شروع الاحتلال بهدم عدد من المباني في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بأنها أكبر جريمة هدم وتطهير عرقي تجري في المدينة المقدسة لتهجير مئات العائلات من بيوتها بغطاء وحماية أمريكية.