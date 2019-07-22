محكمة الاحتلال تُصدر حكماً بالمؤبد على فلسطيني قتل جندياً بوحدة (دفدوفان)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد وثمانية أشهر، على إسلام ناجي، قاتل جندي وحدة (دفدوفان) رونين لوبارسكي، في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن المحكمة، غرّمت الشاب إسلام ناجي، مبلغاً مالياً قدره 258 ألف شكل.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن المحكمة، غرّمت الشاب إسلام ناجي، مبلغاً مالياً قدره 258 ألف شكل.
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