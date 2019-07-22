التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

في المقابل، أعلن الجيش اليمني سقوط قتلى من جماعة (أنصار الله الحوثية)، بغارات لطيران التحالف على مديرية كتاف، بالتزامن مع معارك مستمرة لليوم الثالث توالياً.





وأوضح المركز الإعلامي لمحور كتاف في الجيش اليمني، بأن "التحالف استهدف خلال الــ 24 ساعة الماضية، بغارات عدداً من العربات والآليات العسكرية التابعة للحوثيين في محيط مركز مديرية كتاف، ما أدى إلى تدميرها، ومقتل عدد من عناصرهم".

رام الله - دنيا الوطنكثف طيران التحالف العربي، يوم الأحد، قصفه على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.وقال المركز الإعلامي لـ (أنصار الله)، وفق وكالة (سبوتنك): إن طيران التحالف نفذ خلال الـ 48 ساعة الماضية، 17 غارة على مناطق متفرقة في مديرية كتاف شرق صعدة.وشن طيران التحالف، في وقت سابق اليوم، غارة على أبراج الاتصالات في مديرية مجز شمال غربي صعدة، حسب (أنصار الله).على صعيد الغارات الجوية أيضاً، جدد طيران التحالف، قصف محافظة الضالع وسط اليمن، مستهدفاً بغارتين منطقة القرين في مديرية قعطبة شمال المحافظة.