عربي

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية
نيجب ساويرس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، السلطات البريطانية والألمانية، لقرارها تعليق الرحلات الجوية للقاهرة، وانتقدها بعبارات شديدة اللهجة.

وقال ساويرس، عبر (تويتر): "على فكرة الإرهاب عالمي، واللي عايز ييجي أهلاً وسهلاً واللي خايف من العفريت هيطلعله في لندن وبرلين زهقتونا بجد".

وأضاف ساويرس: "طيب لو عندكم معلومة عن عمل إرهابي ليه متبلغوش أجهزتنا الأمنية، مش دي حرب مشتركة على الإرهاب ولا رعاياكم بس.. مبادئ غريبة وجبانة!".

ووضع ساويرس علم العراق في التغريدة الأولى، ما أثار تساؤلات لدى متابعيه حول السبب، حيث سارع البعض لمطالبته بوضع العلم المصري لاعتقادهم أنه وضعه بالخطأ، فيما رأى آخرون أن لدى ساويرس مآرب معينة بوضعه علم العراق.

وأوضح الملياردير المصري لاحقاً عبر التعليقات أنه استخدم العلم العراقي بالخطأ لتشابه ألوانه بالعلم المصري، مازحاً بالقول: إن نظاراته "مكسورة".

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية، قد ألغت رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي لمدة أسبوع بسبب ما سمته بـ"أسباب أمنية" ثم تبعتها شركة "لوفتهنزا" الألمانية، والتي أصدرت بيانا أكدت فيه أن تعليق الرحلات لمصر إجراء وقائي، ويتم العمل الآن على مزيد من التقييم له.

أخبار ذات صلة

(رويترز): انفجار كبير بمقديشو يتبعه إطلاق نار كثيف

(رويترز): انفجار كبير بمقديشو يتبعه إطلاق نار كثيف

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

بالفيديو: مسؤولون وإعلاميون سعوديون يشنّون هجوماً حاداً على حماس

بالفيديو: مسؤولون وإعلاميون سعوديون يشنّون هجوماً حاداً على حماس

إيران تشكر السعودية

إيران تشكر السعودية

السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر

السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر

شاهد: السعودية &#34;ترمق&#34; إيران بنظرات حادة في فنزويلا

شاهد: السعودية "ترمق" إيران بنظرات حادة في فنزويلا

الأمم المتحدة تحث أطراف النزاع على الالتزام بالقانون الدولي بليبيا

الأمم المتحدة تحث أطراف النزاع على الالتزام بالقانون الدولي بليبيا

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

البرغوثي: مجزرة الهدم في وادي الحمص تنفيذ لـ (صفقة القرن)

البرغوثي: مجزرة الهدم في وادي الحمص تنفيذ لـ (صفقة القرن)

المفتي العام يُحذر من جرائم هدم المساكن والبيوت في وادي الحمص

المفتي العام يُحذر من جرائم هدم المساكن والبيوت في وادي الحمص

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في بلدة سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في بلدة سبسطية

الحسيني: جرائم الهدم في وادي الحمص محطة جديدة من جرائم الاحتلال

الحسيني: جرائم الهدم في وادي الحمص محطة جديدة من جرائم الاحتلال

ملحم: ما يحدث بالقدس أكبر جريمة هدم وتطهير عرقي لتهجير مئات العائلات

ملحم: ما يحدث بالقدس أكبر جريمة هدم وتطهير عرقي لتهجير مئات العائلات

محكمة الاحتلال تُصدر حكماً بالمؤبد على فلسطيني قتل جندياً بوحدة (دفدوفان)

محكمة الاحتلال تُصدر حكماً بالمؤبد على فلسطيني قتل جندياً بوحدة (دفدوفان)

&#34;المكتب الحركي للصحفيين&#34; يدين بشدة زيارة وفد إعلامي عربي لدولة الاحتلال

"المكتب الحركي للصحفيين" يدين بشدة زيارة وفد إعلامي عربي لدولة الاحتلال

الحمد الله: هدم الاحتلال لوادي الحمص نكبة جديدة وسابقة خطيرة

الحمد الله: هدم الاحتلال لوادي الحمص نكبة جديدة وسابقة خطيرة

منوعات

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

بسبب الذقن والمخدرات.. أسرع حالات الطلاق في الوسط الفني

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

وفاة صابرين بورشيد بعد معاناتها مع المرض

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

محمد رمضان ينشر صورة رومانسية مع زوجته في باريس

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

كلاكيت تاني مرة.. العسيلي في ورطة مع جمهوره وإهانة جديدة

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

دنيا بطمة تحسمُ رسميًا حقيقة عودة حلا الترك للعيش مع والدها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

سوسن أرشيد تعلن دعمها للمثليين وتكشف ميول شقيقها

تركي آل الشيخ يدخل في سجال مع فتاة مصرية بسبب &#34;بليغ حمدي&#34;

تركي آل الشيخ يدخل في سجال مع فتاة مصرية بسبب "بليغ حمدي"

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11.. فيلم الغول عن الحرب التي تأكل الأطفال!

ضمن مهرجان "شاشات الـ11.. فيلم الغول عن الحرب التي تأكل الأطفال!

بعد صورتها التي صدمت الجمهور.. رغدة تكشف حقيقة مرضها

بعد صورتها التي صدمت الجمهور.. رغدة تكشف حقيقة مرضها

عربي

(رويترز): انفجار كبير بمقديشو يتبعه إطلاق نار كثيف

(رويترز): انفجار كبير بمقديشو يتبعه إطلاق نار كثيف

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

التحالف العربي يقصف اليمن بـ 17 غارة جوية

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

السعودية تُقرر وقف استيراد البيض من ثلاث دول

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية

ملياردير مصري يُهاجم بريطانيا وألمانيا بسبب الرحلات الجوية