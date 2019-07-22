"المكتب الحركي للصحفيين" يدين بشدة زيارة وفد إعلامي عربي لدولة الاحتلال

دان المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة فتح الأقاليم الجنوبية وبشدة، زيارة وفد إعلامي، يضم مجموعة من الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من عدة دول عربية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.





واعتبر المكتب الحركي هذه الزيارة، تطبيعاً خطيراً مع دولة الاحتلال، وتغطية على جرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني عامة، والصحفيين خاصة، والذين أصيب عدد منهم خلال تغطيتهم المسيرت السلمية مؤخراً.





ودعا المكتب الحركي نقابات الصحفيين والمؤسسات الصحفية في الدول العربية، التي شارك منها بعض الصحفيين في هذه الزيارة الإجرامية إلى رفع الغطاء عنهم، وفضحهم ومنع أي زيارات مشابهة.

رام الله - دنيا الوطن