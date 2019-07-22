لمتابعة ما يحدث بالقدس.. اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً لمتابعة جريمة الحرب الإسرائيلية في القدس.



وقال أمين سر اللجنة التنفيذية، صائب عريقات في تغريدة عبر (تويتر): "عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم، لمتابعة جريمة الحرب الإسرائيلية المرتكبة بحق أبناء شعبنا فى القدس المحتلة، تحديداً وادي الحمص، صور باهر".



وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية مستمرة منذ فجر اليوم الاثنين، ثمانية مبانٍ تضم عشرات الشقق السكنية في منطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس.