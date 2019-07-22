الحمد الله: هدم الاحتلال لوادي الحمص نكبة جديدة وسابقة خطيرة

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، رامي الحمد الله، إنه في نكبة جديدة وسابقة قانونية خطيرة، وجريمة حرب هي الأكبر منذ عام 1967، وعلى مرأى ومسمع العالم، تهدم قوات الاحتلال الشقق السكنية في وادي الحمص في صور باهر، والواقعة في حدود السيطرة الفلسطينية.





وأوضح الحمد الله، عبر صفحته الشخصية بـ (فيسبوك)، أن ذلك يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان وللاتفاقيات الموقعة.





وأضاف الحمد الله: إن الانحياز الأمريكي لهذا الاحتلال والصمت الدولي حيال ما يحدث على أرض فلسطين، إنما يشجعان إسرائيل على التوسع في سياساتها العنصرية، وممارسة المزيد من الجرائم واقتلاع شعبنا وتشريده.





وتابع: "لن تنال بلدوزرات الاحتلال وجرافاته من الصمود والإرادة الفلسطينية، ولن تنتزع حقنا في هذه الأرض أو تقتلع هويتها الوطنية الأصيلة، يجب على المجتمع الدولي الخروج عن صمته المروع، وعلى نحو مختلف عن بيانات الاستنكار والإدانة، بل بلجم هذا العدوان والاستهتار الإسرائيلي، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل".