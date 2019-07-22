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دولي

إيران تعتقل 17 جاسوساً لـ (CIA) الأمريكية

إيران تعتقل 17 جاسوساً لـ (CIA) الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الإيرانية، اعتقال 17 جاسوساً إيرانياً، يعملون لصالح الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أنهم تلقوا تدريبات من قبل (CIA) الأمريكية، وتم إصدار أحكام بالإعدام بحق عدد منهم.

وأوضح مدير دائرة مكافحة التجسس بوزارة الأمن الإيرانية، أن سلطات البلاد "حددت هوية 17 جاسوساً، دربتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وكانوا متواجدين في مناطق حساسة داخل البلاد"، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف المسؤول الاستخباراتي الإيراني، أنه تم إصدار أحكام بالإعدام على بعض "هؤلاء الجواسيس باعتبارهم مفسدين"، لافتاً إلى أن الوزارة ستوزع في وقت لاحق من اليوم شريط فيديو حول هذه القضية.

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