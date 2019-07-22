وزير إسرائيلي: الضربة المُقبلة لقطاع غزة ستكون غير مسبوقة

قال وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، جلعاد أردان: إن الضربة الإسرائيلية المقبلة لقطاع غزة، ستكون غير مسبوقة، لافتاً إلى أن ذلك في حال شعر الاحتلال، أنه تم تجاوز حداً معيناً.





وأوضح أردان، وفق موقع (واللاه) الإسرائيلي، الاثنين، أنه يعمل الآن حوالي 700 شرطي و200 جندي في منطقة تنفيذ عمليات هدم المباني في وادي الحمص بالقدس لتأمين عمليات الهدم، من المفترض أن تنتهي المهمة اليوم.







وأضاف أردان: "هدم المباني غير القانونية في وادي الحمص شرق القدس، يتوافق مع حكم المحكمة العليا، بعدما اتضح أن المباني تم بناؤها بشكل غير قانوني بالقرب من السياج الأمني ما يعرض حياة المستوطنين، وقوات الأمن للخطر".





وأشار إلى أن الإجراءات في المحكمة العليا، استغرقت عدة سنوات، والمحكمة رفضت أمس، طلب تأجيل التنفيذ.

رام الله - دنيا الوطن