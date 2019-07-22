نقيب الأطباء: مواصلون في فعاليات الإضراب ولا نأخذ بالوعودات

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خاص دنيا الوطن

أكد الدكتور شوقي صبحة، نقيب الأطباء الفلسطينيين، أن فعاليات الإضراب التي نظمتها النقابة، بسبب الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى ثابت ثابت بطولكرم، أمس الأحد، متواصلة حتى هذه اللحظة.



وقال صبحة في تصريح لـ"دنيا الوطن": "الفعاليات تسير وفق ما خطط لها، كما أن مؤسسات الرعاية الصحية مغلقة بالكامل، حيث إن الأطباء يراقبون المرضى الماكثين في المستشفيات".



وأضاف: "هناك وفد طبي يفلتر الحالات داخل المستشفيات، ويقدم لها الإسعاف الأولي، ويحولها إلى المشافي الخاصة".



وأشار نقيب الأطباء، إلى أنه حتى الآن لم يتم توفير الحماية للمؤسسات والكوادر الطبية، منوهاً إلى أن الأطباء لا يأخذون بالوعودات التي لم تلبَ بعد.