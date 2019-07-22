برئاسة الأحمد.. وفد رئاسي فلسطيني يصل دمشق لبحث ملفين رئيسيين

خاص دنيا الوطن

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن وفداً رئاسياً من منظمة التحرير الفلسطينية، سيزور اليوم الاثنين العاصمة السورية (دمشق).





وقال أبو يوسف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الزيارة تأتي في ظل التنسيق المشترك بين الفلسطينيين والدول العربية خاصة بعد ورشة البحرين، مشيراً إلى أن الزيارة ستبحث عدداً من الملفات المشتركة.







وأشار أبو يوسف، إلى أن الوفد يترأسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد وبمشاركته وعضوية أحمد أبو هولي، لافتاً إلى أنهم سيكونون في دمشق خلال ساعات.

ولفت أبو يوسف، إلى أن الوفد سيعقد سلسلة من الاجتماعات، كما سيبحث ملف اللاجئين الفلسطينيين، وتحديداً ملف مخيم اليرموك، مضيفاً: "المخيم دُمر على يد الإرهابيين، وسنبحث إمكانية إعادة إعماره وكافة ملفات اللاجئين".