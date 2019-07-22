أبو مذكور: أول فوج لسفر الحجاج يوم 25 والمعبر سيكون مفتوحاً مساء الأربعاء

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خاص دنيا الوطن

أفاد عوض أبو مذكور، رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، أن أول رحلة لسفر حجاج القطاع، ستبدأ يوم 25 تموز/يولو، وستستمر حتى يوم 28 من نفس الشهر، وذلك عبر معبر رفح البري.



وأشار أبو مذكور في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن هناك موافقة مصرية، بفتح معبر رفح، مساء يوم 24 تموز/ يوليو، حتى يتم التجهيز لسفر الحجاج.



ونوه، إلى أن ذلك يأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها جمهورية مصر العربية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، موجهاً شكره إلى كل من ساهم في هذه التسهيلات.