الهباش: دولة الاحتلال ترتكب جريمة حرب بحي وادي الحمص جنوب القدس

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رام الله - دنيا الوطن

دان الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية عمليات الهدم بحق ست عشرة بناية سكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس، مؤكداً أن هذه الجريمة تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان، وتمثل نظام (الأبرتهايد) العنصري، الذي تمثله دولة الاحتلال بمحاكمها الزائفة، وشرطتها العنصرية وحكومتها التي يقودها زمرة من المتطرفين.



وأضاف الهباش في بيان صحفي، أن ما يحصل في منطقة وادي الحمص، هو عملية إبادة جماعية ومجزرة بحق المساكن التي تؤوي المواطنين بهدف تهجيرهم من منطقة سكناهم تمهيداً لتوسيع عمليات التهويد للعاصمة المقدسة مدينة القدس .



وطالب قاضي القضاة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على دولة الاحتلال؛ لوقف هذه الجريمة، وهذه المجزرة بحق المواطنين ومساكنهم، مطالباً بتجريم دولة الاحتلال دولياً حسب القانون الدولي والإنساني، وتصنيفها كدولة (أباتهايد) وفصل عنصري، حتى تتوقف عن هذه الهجمة الشرسة والبشعة بحق المواطنين، وخاصة في مدينة القدس وضواحيها.