الصواعق والأمطار تقتل 32 هندياً





وقالت قناة (NDTV)، الاثنين: إن 13 شخصاً آخر أصيبوا، حيث تم تسجيل معظم الضحايا في مدينتي كانبور وفاتحبور، حيث سقط خمسة أشخاص في كل منهما.



رام الله - دنيا الوطنقتلت الصواعق والأمطار الموسمية والعواصف الرعدية 32 شخصاً على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.وأعلنت حكومة الولاية تخصيص مساعدات عاجلة لعائلات الضحايا وذويهم.