الصواعق والأمطار تقتل 32 هندياً
رام الله - دنيا الوطن
قتلت الصواعق والأمطار الموسمية والعواصف الرعدية 32 شخصاً على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.
وأعلنت حكومة الولاية تخصيص مساعدات عاجلة لعائلات الضحايا وذويهم.
قتلت الصواعق والأمطار الموسمية والعواصف الرعدية 32 شخصاً على الأقل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.
وقالت قناة (NDTV)، الاثنين: إن 13 شخصاً آخر أصيبوا، حيث تم تسجيل معظم الضحايا في مدينتي كانبور وفاتحبور، حيث سقط خمسة أشخاص في كل منهما.
وأعلنت حكومة الولاية تخصيص مساعدات عاجلة لعائلات الضحايا وذويهم.
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