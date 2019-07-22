تفاقم الحالة الصحية للأسيرين المضربين حذيفة حلبية وجعفر عز الدين

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، من تفاقم الوضع الصحي للأسيرين المضربين عن الطعام ضد اعتقالهما الإداري، حذيفة حلبية من مدينة القدس، وجعفر عز الدين من محافظة جنين.



وقالت الهيئة: إن الأسير حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس، وهو أسير سابق اعتقل ثلاث مرات، ويعاني من عدة مشاكل صحية أخطرها إصابته بحروق في 60% من جسده في مرحلة الطفولة، كما وأُصيب في مرحلة من عمرة بمرض سرطان الدم وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة بعد أن شُفي منه، إضافة إلى معاناته من ضعف في عضلة القلب بنسبة 30٪، وخلل في وظائف الكبد.



وأوضحت، أن الأسير حلبية يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 22 على التوالي، ضد اعتقاله الإداري الجائر، ويقبع بظروف اعتقالية صعبة في عزل سجن (إيلا).



كما حذرت الهيئة، من تدهور الحالة الصحية للأسير جعفر عز الدين المضرب عن الطعام منذ (37) يوماً، والقابع في سجن (عيادة الرملة)، حيث فقد الأسير من وزنه أكثر من 15 كغم، ويعاني من هزل وضعف عام وصداع شديد، وبدأ يتقيأ الأحماض، عدا عن شعوره بآلام شديدة منتشرة في كافة أنحاء جسده.



ولفتت الهيئة إلى أن 7 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري لمدد مختلفة، وهم كل من الأسير جعفر عز الدين، وحذيفة حلبية، وأحمد زهران، ومحمد أبو عكر، ومصطفى حسنات، وحسن الزغاري، وسلطان خلوف".