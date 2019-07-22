48 من أهالي الأسرى يزورون 25 أسيراً من أبنائهم بسجن (رامون)

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد إعلام الأسرى، أن 48 مواطناً من أهالي أسرى قطاع غزة، زاروا، صباح اليوم الاثنين، 25 أسيراً من أبنائهم في سجن (رامون).



وأشار إعلام الأسرى، إلى أنه كان من بين الأهالي 18 طفلاً، لافتاً إلى أنهم غادروا القطاع، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.