فلسطين وبوليفيا توقعان اتفاقية تعاون تنموي



وأكد الوزيران على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الشعبين الصديقين أثناء اجتماع ثنائي لحق توقيع الاتفاقية، حيث أطلع الوزير المالكي نظيره على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين ومساعي القيادة الفلسطينية على المستوى الدولي لمواجهة محاولات الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، وتبني الرواية الإسرائيلية للصراع.





كما شكر المالكي نظيره البوليفي على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية في مختلف الظروف، وإقدام بوليفيا على الدفاع عن فلسطين وشعبها في جميع المحافل الدولية، خاصة في الأمم المتحدة، مشدداً على وقوف فلسطين الدائم إلى جوار بوليفيا، وتلبية نداء بوليفيا لتقديم الدعم الخبراتي على كافة الأصعدة، وضمن الإمكانيات المتاحة.



من جانبه، أكد الوزير رودريجيز، على أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين هي بداية أساسية وضرورية غايةً في الأهمية من أجل البدء في تعاون متين بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن قضية فلسطين بالنسبة للشعب البوليفي هي قضية محورية وتشكل جزءاً أساسياً في تشكيل السياسة الخارجية البوليفية، مؤكداً على أن بدء العلاقات الثنائية الفعلية والعملية مع فلسطين من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي والسفارة الفلسطينية في بوليفيا هي مصدر فخر لبلاده، وهو شخصياً سيتابع تفاصيل مسار التعاون على كافة الأصعدة.



وتضمنت الاتفاقية الموقعة، التعاون في مجالات تنموية مختلفة بما فيها قطاعات الزراعة، الصحة، الطاقة وغيرها، وبموجب الاتفاقية سيصار إلى تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التي تحقق مصلحة الطرفين، وتلبي الاحتياجات المعبر عنها، وستقوم الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وبالتعاون مع الشركاء المحليين بموائمة إمكانياتها البشرية ومواردها الخبراتية مع الاحتياجات البوليفية المعبر عنها، وتنفيذ عدد من البرامج خلال الأشهر القليلة المقبلة.

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي مع نظيره البوليفي السيد دييغو باري رودريجيز، اتفاقية تعاون تنموي بين وزارة خارجية دولة فلسطين، ممثلة بالوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، ووزارة التخطيط التنموي لدولة بوليفيا متعددة القوميات، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الفنزويلية كراكاس.