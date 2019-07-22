بالفيديو: مسؤولون وإعلاميون سعوديون يشنّون هجوماً حاداً على حماس





ويقول الإعلامي السعودي محمد آل الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): إن "مقاطع السب والشتم والتجريح التي يسمعها الخليجيون من الفلسطينيين بين الحين والآخر واعتراض أكثرهم على خطيب المسجد الاقصى عندما ترحم على الملك عبدالله وتحالف متأسلمو حماس مع العدو الفارسي جعلت الأغلبية الكاسحة من الخليجيين يطالبون بالتطبيع مع إسرائيل".



ويتواجد وفد من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري في إيران، على رأس وفد رفيع المستوى.











رام الله - دنيا الوطنشنّ مسؤولون ومحللون سياسيون وإعلاميون سعوديون هجوماً كبيراً على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة (Saudi_24)، وذلك على خلفية زيارة يقوم بها وفد من حماس إلى إيران.وقال د. أحمد الأنصاري، وهو مستشار أمني: إن "حركة حماس جزء من الإخوان المسلمين، وتخطط مع تركيا وإيران لتقسيم الدول العربية، والوصول إلى السلطة، من أجل إحياء الإمبراطورية الفارسية، والإمبراطورية البيزنطية، وحتى الإمبراطورية العثمانية".ودعا الكاتب والمحلل السياسي، عبد الرحمن الملحم، إلى "استئصال" حركة حماس، لأنها تمارس "الإرهاب"، ولأنها "العدو الأول للفلسطينيين"، وفق تعبيره.