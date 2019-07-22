قوات الاحتلال تُفرج عن صياديْن شقيقيْن تم اعتقالهما أمس

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خاص دنيا الوطن

أفاد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، أن الاحتلال الإسرائيلي، أفرج صباح اليوم الاثنين، عن الصياديْن الشقيقيْن عصام ورياض الأقرع، اللذين اعتقلا الليلة الماضية من بحر رفح.



وأشار بكر، إلى أن الشقيقين تم الافراج عنهما، وعادا إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.



ونوه مسؤول لجان الصيادين، إلى أن قوات الاحتلال، صادرت مركبهما ومعداته واقتادوها إلى ميناء أسدود.